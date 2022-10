O treinador do Sporting assumiu hoje que as derrotas com o Marselha, na Liga dos Campeões de futebol, causaram frustração no técnico e nos adeptos que, disse, "têm razão para estar chateados, principalmente com o treinador".



Assumindo ter "muitos defeitos", entre os quais a "teimosia" e a "falta de experiência", o treinador 'verde e branco' reiterou que compreende "perfeitamente o que os adeptos sentem, a desilusão, a frustração", sentimentos que também o atingiram de forma "bastante notória" após o jogo de quarta-feira.