Sporting defronta Paços de Ferreira na quinta-feira

Sotiris está recuperado do traumatismo na anca esquerda e é opção de Rúben Amorim para o jogo com o Paços de Ferreira, na quinta-feira, em Alvalade. Fora do encontro com os pacenses para o campeonato, estão três jogadores: Daniel Bragança, Morita e Neto - os três estão lesionados.