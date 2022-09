Sporting demolidor na parte final frente ao Tottenham

Antonio Conte mandou os seus homens pressionarem alto desde o início. O Sporting estava à espera disso e soube controlar a defesa e partir organizadamente para o ataque. Num desses momentos, Pote podia ter aberto o marcador, mas a bola acabou por sair ao lado. Remate defendido junto ao lado inferior esquerdo da baliza. O esférico ainda entrou na baliza "leonina", mas valeu o fora de jogo. Um grande momento, mesmo a terminar, Marcus Edwards passou por vários adversários - a fazer lembrar Maradona -, mas a bola não quis entrar. No segundo tempo, com 0-0 no marcador, sinal mais para o Tottenham, com várias situações na área do Sporting, mas com Adán seguro entre os postes. Aos 66 minutos, uma boa desmarcação de Pote acabou com um remate à figura de Lloris. Pouco depois, lance de perigo no lado contrários, mas faltou o toque final. Na reta final, o Sporting apostou no ataque e remeteu os ingleses para a sua área. Mesmo a terminar, Paulinho marcou o golo abriu o caminho da vitória sobre o Tottenham na sequência de um canto. Logo a seguir, o 2-0, numa entrada fulminante pela área por parte de Arthur Gomes. Agora, com 6 pontos à segunda jornada, o Sporting lidera este Grupo D da Champions.