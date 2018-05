Sporting e Desportivo das Aves disputam este domingo, no Estádio Nacional a final da 77.ª edição da Taça de Portugal de futebol, num encontro 'manchado' pelas agressões que os jogadores 'leoninos' foram vítimas durante a semana. No Jamor, o Sporting vai tentar conquistar pela 17.ª vez a competição, e fugir à crise em que mergulhou na sequência dos incidentes de terça-feira na Academia de Alcochete, enquanto o Aves está pela primeira vez na final da prova e vai tentar alcançar a maior proeza desportiva do clube. Tiago Martins vai dirigir a final. O árbitro internacional, de 37 anos, será auxiliado por André Campos e Pedro Mota, com Bruno Paixão como quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) estará Artur Soares Dias, função que vai desempenhar no campeonato do Mundo da Rússia, assim como Tiago Martins.