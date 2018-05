Sporting e Desportivo das Aves disputam este domingo, no Estádio Nacional a final da 77.ª edição da Taça de Portugal de futebol, num encontro 'manchado' pelas agressões que os jogadores 'leoninos' foram vítimas durante a semana. No Jamor, o Sporting vai tentar conquistar pela 17.ª vez a competição, e fugir à crise em que mergulhou na sequência dos incidentes de terça-feira na Academia de Alcochete, enquanto o Aves está pela primeira vez na final da prova e vai tentar alcançar a maior proeza desportiva do clube. Tiago Martins vai dirigir a final. O árbitro internacional, de 37 anos, será auxiliado por André Campos e Pedro Mota, com Bruno Paixão como quarto árbitro. No videoárbitro (VAR) estará Artur Soares Dias, função que vai desempenhar no campeonato do Mundo da Rússia, assim como Tiago Martins. Onze do Sporting: Rui Patrício; Ristovski, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Gelson, William, Battaglia e Acuña; Bruno Fernandes e Bas Dost. Onze do Aves: Quim; Rodrigo, Ponck, Diego Galo, Nélson Lenho; Tissone, Vítor Gomes, Braga; Amilton, Nildo, Guedes.