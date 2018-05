Poderia ser o jogo do campeonato, mas com o título praticamente entregue ao FC Porto, os dois clubes de Lisboa defrontam-se no dérbi deste sábado na tentativa de assegurar o segundo lugar, que garante o acesso direto à Liga dos Campeões. Sporting e Benfica têm neste momento os mesmos pontos na tabela classificativa (77), a sete dos "dragões". Em caso de empate no duelo em Alvalade desta penúltima jornada, a equipa de Sérgio Conceição sagra-se campeã já esta noite, uma vez que o título se torna matematicamente impossível para Sporting ou Benfica.