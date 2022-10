Sporting em Marselha. Entrar a ganhar, sair goleado

Entrar a ganhar. Foi esse o cartão de visita do Sporting em Marselha, num jogo que se iniciou atrasado. Sem público nas bancadas, Trincão só estava à espera do apito inicial para marcar o 1-0, logo no primeiro minuto. Só que passados 15 minutos, os "leões" já perdiam por 2-1, com golos de Alexis Sánchez, após erro de Adán, e Amine Harit, este de cabeça. Também de cabeça surgiu, aos 28', o 3-1, numa autoria de Leonardo Balerdi. No segundo tempo, o Sporting tentou minimizar os estragos, mas os gauleses estiveram bem concentrados em garantir a vantagem alcançada nos primeiros 45 minutos. Mbemba ainda fez o 4-1 e aniquilou qualquer reação "leonina". O Marselha cumpriu a sua parte, tem 3 pontos, e o Sporting mantém os 6 pontos assim como a liderança do grupo.