Já com o terceiro lugar garantido, a equipa do Sporting CP, entrou com o objetivo de ganhar o jogo, para tentar ainda chegar ao segundo lugar, caso o FC Porto amanhã escorrega-se frente ao Nacional. Mas pela frente apanhou um Tondela aflito que tudo fez para não perder pontos. Os “leões” marcaram primeiro e bem cedo, por Bruno Fernandes (6’), mas depois da expulsão de Stefan Ristovski ao minuto 37, a equipa de Keiser não se conseguiu organizar. Já na segunda parte e com forte pressão do Tondela, o golo do empate surge ao minuto 67, através de Tomané com assistência de Bruno Monteiro de cabeça resultante do canto. Com este resultado o Sporting fica com 74 pontos e o Tondela com 32 a tentar fugir da zona de despromoção.