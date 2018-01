Sporting e FC Porto jogam esta quarta-feira o acesso à final da Taça da Liga, edição 2017/18. As duas equipas defrontam-se pela segunda vez esta época, após um empate a zero para o campeonato, na primeira volta da Liga Portuguesa. Desta vez, só um pode passar. Jorge Jesus e Sérgio Conceição colocam todas as fichas na mesa para chegar à derradeira partida que vai dar acesso à conquista de um título que nenhum dos dois clubes venceu. A partida tem início às 20h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, ver a partida em direto no canal 1 da RTP e seguir o relato da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.