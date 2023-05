Sporting. Grande dúvida para o clássico frente ao Benfica está na baliza

O clube leonino apresentou recurso ao castigo de um jogo aplicado a Adán, que foi expulso na parte final do encontro com o Marítimo. Mesmo com o espanhol disponível, o uruguaio Franco Israel poder estrear-se num dérbi e receber assim um voto de confiança de Rúben Amorim.