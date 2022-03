Sporting já vai contar com Palhinha, Bragança e Pedro Gonçalves

O Sporting já vai contar com Palhinha, Bragança e Pedro Gonçalves para o jogo de amanhã com o Moreirense. Foi Rúben Amorim quem o confirmou, na antevisão a um encontro que considera crucial para as aspirações leoninas no campeonato.