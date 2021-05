O Sporting fecha esta quarta-feira a Liga Portuguesa com um jogo caseiro frente ao Marítimo. A equipa de Rúben Amorim fecha a competição que consagra os Leões como os novos campeões nacionais de futebol. A partida tem início às 21h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato Antena 1.