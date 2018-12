Os leões venceram em casa o Desportivo das Aves por quatro bolas a uma. A equipa de Alvalade ainda esteve a perder logo no início do jogo, mas mostrou mais determinação e deu a volta ao resultado ainda antes do intervalo, com três golos de resposta. Na segunda parte o Sporting, agora liderado pelo holandês Marcel Keizer, volta a marcar. Os golos foram marcados por Defendi aos 17 minutos para a equipa do Desportivo das Aves, Bas Dost (Sporting CP) marca ao 40 e aos 48 minutos, e Nani também deixa a sua marca aos 46 minutos. Já na segunda parte aos 59 minutos o Sporting volta a marcar por intermédio de Abdoulaye Diaby. O Sporting volta a ocupar o segundo lugar, com 28 pontos, a dois do FC Porto.