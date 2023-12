O avançado esteve no onze de Rúben Amorim pela última vez frente ao Sturm Graz para a Liga Europa. Agora deverá formar dupla com Gyokeres.



Fora do encontro com o Tondela vão estar Coates, St.Just e Fresneda, todos por lesão.



O encontro em casa do Tondela fecha as contas do apuramento na Taça da Liga.



Rúben Amorim faz a meio da tarde a antevisão do jogo em conferência de imprensa.