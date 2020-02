Sporting na Turquia para marcar golos em Istambul

O treinador adjunto Emanuel Ferro disse esta quarta-feira que o Sporting quer marcar golos em Istambul para condicionar a estratégia dos turcos do Basaksehir, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa de futebol."Estamos aqui para marcar golos e assim condicionar a estratégia do Basaksehir", disse Emanuel Ferro na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente aos turcos.O treinador adjunto de Silas dá o mote para eliminar o Basaksehir: "Procuramos antecipar quais as alterações que os turcos vão fazer em relação ao jogo da primeira mão e qual a sua estratégia para este e estar preparados para dar uma resposta às dificuldades que nos vão criar".





c/Lusa