Sporting. Novo treinador dos leões já foi apresentado

Silas é o senhor que se segue no comando técnico do Sporting. Sem qualquer tipo de receios.



O novo treinador dos Leões não tem medo de combater os maus resultados, e contrariar as quatro derrotas e o empate nos últimos cinco jogos.



E para contrariar a contestação interna, Silas deixa um apelo à união dos sportinguistas.



Silas estreia-se no comando técnico do Sporting na segunda-feira frente ao Desportivo das Aves.