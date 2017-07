Sporting oficializou empréstimos de Francisco Geraldes e Matheus Pereira

Foto: Reuters

Francisco Geraldes volta a estar emprestado depois de ter estado no Moreirense na primeira metade da época passada. Assim, o médio não entra nas opções de Jorge Jesus para a temporada que se avizinha.



Matheus Pereira renovou até 2022, e ficou com uma cláusula de 60 milhões de euros, sendo, logo de seguida, cedido ao Desportivo de Chaves, também até final da temporada.



Os Leões promoveram outra renovação: a de Jonathan Silva. O defesa direito argentino prolongou a ligação ao Sporting por mais três anos com 45 milhões de euros de cláusula.



O Sporting joga esta quarta-feira com o Vitória de Guimarães, em Rio Maior, no penúltimo teste da pré-temporada.