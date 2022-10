Sporting perde e fica obrigado a refazer contas de apuramento

Alvalade desanimou aos 20 minutos com o golo do Marselha, por Mattéo Guendouzi, na marcação de um penálti, e consequente expulsão de Ricardo Esgaio. Alvalade gelou com o 2-0 dos gauleses. Alexis Sánchez rematou em frente à baliza e ampliou a vantagem. A noite não estava fácil. No segundo tempo, os "leões" viram-se a jogar com 9 em campo, por expulsão de Pedro Gonçalves, que viu dois amarelos seguidos. A noite era mesmo para esquecer, um Sporting desmoralizado e sem argumentos para travar este Marselha. Nas contas do Grupo, o Sporting é terceiro, com 6 pontos, atrás do líder Tottenham, que tem 7. O Marselha tem os mesmos seis pontos do Sporting, mas é o 2.º classificado, sendo o E. Frankfurt último, com 4 pontos. São contas para se fazer nas duas rondas que ainda faltam realizar na Champions.