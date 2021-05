Sporting pode vencer o campeonato já na segunda-feira

Os dois cenários estão já previstos pelas autoridades, que têm articulado com o Sporting o plano de celebração que incluiu a passagem de um autocarro panorâmico pelas principais ruas de Lisboa.



Quanto ao jogo, Pedro Porro já treinou ontem de forma condicionada e pode estar apto para ser opção de Rúben Amorim.



O desafio com os axadrezados é na terça feira, às 20h00, em Alvalade.



A 3 jornadas do fim, os leões lideram a tabela com 79 pontos e continuam invictos no campeonato.