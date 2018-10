O Sporting ainda não estabilizou na tabela classificativa numa I Liga de futebol com muito sobe e desce dos três grandes. Este domingo os ‘leões’, com 13 pontos, recebem um Boavista que apenas conseguiu sete pontos em sete jornadas. A equipa de Peseiro, ainda em sexto, se ganhar esta noite aos ‘axadrezados’, sobe ao quarto lugar e, sobretudo, 'reentra' na luta pelo campeonato, já que pode ficar a dois pontos do primeiro lugar e a um do Benfica.