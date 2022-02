O Sporting venceu em casa o Estoril Praia por 3-0, em jogo da 23.ª jornada da I Liga. Pedro Gonçalves, Matheus Reis e Pablo Sarabia marcaram os golos dos 'leões', que jogaram em superioridade numérica desde os 64 minutos, por expulsão de Raul Silva.

Após este jogo, o Sporting segue no segundo lugar da tabela, com 57 pontos, enquanto o Estoril Praia permanece na sétima posição, com 30 pontos.







Veja o resumo da partida.