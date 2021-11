Pablo Sarabia colocou os "leões" a vencer aos 10 minutos, um resultado que se manteve até ao intervalo. Paulinho deu tranquilidade a Alvalade fazendo o 2-0, num remate no coração da área e após assistência de Pote. Com mais 3 pontos acumulados, o Sporting sobe à liderança, soma 32 pontos e aguarda pelo resultado do rival FC Porto para as contas finais da jornada.