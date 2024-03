Sporting regressa à liderança do campeonato

Em Alvalade, vitória tangencial do anfitrião sobre o Farense, que recuperou de uma desvantagem inicial de dois golos. Pedro Gonçalves, aos 53 minutos, fez o marcador pender definitivamente para o Sporting.

Os 'leões', que somaram o 10.º jogo consecutivo sem perder para a Liga, tendo consentido apenas um empate na ronda anterior em casa do Rio Ave, chegaram aos 2-0 por Daniel Bragança (11 minutos) e Gyökeres (29), que igualou o bracarense Banza na liderança dos marcadores, com 18 tentos, permitiram que os algarvios igualassem, através de Belloumi (32) e Zé Luís (50), mas responderam de imediato, com Pedro Gonçalves a anotar o golo que ditou a vitória, aos 53.



Com este triunfo, o Sporting, com um jogo a menos, regressou à liderança do campeonato, com 59 pontos, mercê da pesada derrota do Benfica no estádio do Dragão, frente ao FC Porto, enquanto o Farense é 11.º, com 26.