Sporting regressa aos triunfos na I Liga

O Sporting cedo chegou aos dois golos de vantagem, um com autoria de Morita, outro por parte de Pote, e em ambos os lances o toque final surgiu mesmo em cima da baliza. O Gil parecia presa fácil, reagiu logo a seguir mas sem sucesso na finalização. No segundo tempo, as equipas foram bastante perdulárias, nomeadamente os "leões", tendo o terceiro golo (3-0) surgido já aos 82 minutos, por Rochinha. Fran Navarro reduziu para 3-1 antes do apito final. Com esta vitória, o Sporting sobe a sétimo, com 13 pontos e mais um jogo, e o o Gil é décimo da tabela, também com 8 jogos mas com 9 pontos.