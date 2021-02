Sporting resiste no Dragão, veja as estatísticas e o resumo

Primeira parte dominada pelo equilíbrio e sem grandes chances de golo, embora tenha sido o FC Porto a ter mais posse de bola. No segundo tempo, o golo podia ter surgido em ambas as balizas mas vingou o nulo no marcador. Um resultado que satisfaz mais o líder Sporting, pois mantém uma vantagem confortável (55 pontos) sobre os seus perseguidores. O FC Porto ( 45) até pode perder nesta jornada o lugar de segundo da tabela, caso o Sporting de Braga (43 e menos um jogo) vença o Nacional.

Veja o resumo do clássico.