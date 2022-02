Sporting. Rúben Amorim obrigado a fazer várias mudanças

Coates, Esgaio, Palhinha e Tabata foram expulsos no clássico do Dragão e não estão disponíveis.



Luís Neto vai substituir o uruguaio no centro da defesa. No meio-campo, Ugarte deve ocupar o lugar de Palhinha.



Se vencerem, os leões ficam com uma vantagem de seis pontos sobre o terceiro classificado, o Benfica.



Rúben Amorim diz que o jogo vai ser complicado, mas que os leões querem regressar às vitórias, depois do empate no Dragão e da goleada na Liga dos Campeões.



O treinador leonino recusou mais uma vez comentar os acontecimentos do último Porto - Sporting.