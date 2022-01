Sporting sofre primeira derrota no campeonato

Os "leões" até marcaram primeiro, por Palhinha, e estiveram em vantagem por duas ocasiões, mas permitiram a recuperação da equipa açoriana, que acabou por fazer o 3-2, já na parte final do encontro, com Ricardinho a ser decisivo para a vitória do Santa Clara. Sem Ruben Amorim no banco, por estar infetado com o coronavírus, o Sporting esteve duas vezes em vantagem, com golos de Palhinha (10 minutos) e Sarabia (50), mas o Santa Clara empatou, por Jean Patrick (30) e Lincoln (51), antes de Ricardinho (78) dar ao triunfo aos açorianos. O Sporting perde pela primeira vez na Liga, mantém os mesmos 44 pontos, embora tenha um jogo a mais que o FC Porto, que joga sábado no Estoril. O Santa Clara, em franca recuperação na tabela, soma o terceiro triunfo consecutivo em casa, passando a ter 16 pontos.

Veja o resumo da partida.