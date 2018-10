O Sporting goleou o Boavista em casa por três bolas sem resposta e consegue aproveitar os deslizes de Braga e Benfica, colocando-se agora na quinta posição, a dois pontos do FC Porto e Bracarenses e a um do SL Benfica e Rio Ave. A equipa de José Peseiro entrou determinada a ganhar e logo nos primeiros segundos mostrou que entrava em campo para ganhar. O primeiro golo dos ‘leões’ surgiu através de Nani (31’) que voltava a marcar ao minuto 66. Mas pelo meio Bruno Fernandes também fez o gostinho ao pé e marcou o segundo de três golos, em Alvalade. O Sporting fecha a 8ª jornada e sai de Alvalade com uma melhor posição no campeonato, agora com 16 pontos. O Boavista volta a perder e mantêm os sete pontos que trazia na bagagem.