Sporting. Sousa Cintra testemunhou esta sexta-feira no processo do ataque à Academia de Alcochete

Sousa Cintra disse ao coletivo de juízes, que depois do ataque reuniu-se com as claques, e admitiu que não reforçou a segurança na academia do Sporting apesar dos acontecimentos.



O antigo presidente do Sporting fez ainda algumas críticas ao atual estado do clube, mas tem esperança no retorno do bem estar em conjunto com as claques.