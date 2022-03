Sporting tem duas baixas confirmadas e uma dúvida para o jogo com o FC Porto

Pedro Gonçalves está lesionado e não vai jogar a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Fora das contas de Rúben Amorim está também Palhinha que vai cumprir o último dos 3 jogos de castigo, após a expulsão frente ao FC Porto no jogo do campeonato.