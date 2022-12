No regresso às contas da Liga, Porro, Nuno Santos e Paulinho marcaram na primeira parte fixando o resultado final em 3-0. O Sporting, que ficou reduzido a 10 por expulsão de Dário Essugo com vermelho direto aos 82 minutos, passou a somar os mesmos 28 pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, que na sexta-feira recebe o líder Benfica, enquanto o Paços de Ferreira é cada vez mais último, com dois pontos.