A formação orientada pelo técnico Ruben Amorim regressou aos triunfos. Marcus Edwards e Morita fizeram o 2-0 com que as equipas foram para o intervalo. Marcus Edwards fez depois o terceiro, aos 55'. Pulinho ainda marcou 0 4-0, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. Com esta vitória o Sporting ultrapassa a equipa minhota e ascende ao 4.º lugar.

Veja o resumo.