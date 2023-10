Sporting vence Arouca e regressa à liderança isolada

Ataque persistente do Sporting. Ao passar da meia hora, Viktor Gyökeres inaugurou o marcador após solicitação na direita por Marcus Edwards com um cruzamento para a área. O empate 1-1 surgiu já na segunda parte, cruzamento da esquerda e, na área, Rafa Mujica a cabecear certeiro para as redes. Perto dos 70', Morita desviou com sucesso junto à baliza do Arouca para o 2-1. Foi esse o resultado final e que permite ao Sporting regressar à liderança isolada da I Liga, com 22 pontos, mais um do que o Benfica, segundo da tabela.