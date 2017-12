O Sporting Clube de Portugal venceu o Belenenses por uma bola a zero no arranque da 13ª jornada do campeonato nacional de futebol. Um golo solitário marcado de penalti por Bas Dost, aos 13 minutos que dá maior tranquilidade à equipa de Jorge Jesus e que agora coloca o Sporting no topo da classificação, juntamente com o Porto.