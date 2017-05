O último jogo da Iª Liga portuguesa de futebol profissional 2016/17, terminou com a vitória do Sporting CP por 4-1, frente ao Desportivo de Chaves. Um jogo que começou com a equipa da casa a jogar forte e a conseguir marcar três golos, dois por Bas Dost (11’- Pen), (15’) e Matheus Pereira (30’), ainda durante os primeiros 45 minutos de jogo. O Chaves, campeão dos empates neste campeonato –catorze – ainda conseguiu reduzir por intermédio de Willian Oliveira (60’), mas Bas Dost quis deixar a sua marca e faz "hattrick" aos 91 minutos. O Sporting termina assim em quarto lugar, com 70 pontos e o Chaves mantém o 10º lugar, com 38 pontos, os mesmos do Estoril.