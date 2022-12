Sporting vence em Alvalade. Amorim assume erro de Essugo no lance da expulsão

O treinador interino do Paços de Ferreira acredita que a equipa ainda vai conseguir fugir à despromoção. Já Rúben Amorim fala de uma vitória justa e reconhece o erro de Essugo no lance que ditou a expulsão do jogador.