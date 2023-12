Sporting vence FC Porto e chega em primeiro ao Natal

Com o Natal à vista, o campeonato está ao rubro. Viktor Gyökeres esteve em destaque aos 11 minutos, rematou certeiro para o 1-0 em Alvalade. O FC Porto reagiu, mas foram os "leões" a criarem maior perigo. A fechar o primeiro tempo um lance polémico. Gyökeres fez de cabeça o 2-0, mas o golo foi invalidado após consulta ao VAR, por alegada falta de Eduardo Quaresma. Logo a seguir, Galeno esteve perto do empate. Após o descanso, Pepe foi expulso, recebeu o cartão vermelho por confronto com outro jogador. Aos 60 minutos, Gyökeres assistiu Pedro Gonçalves para o 2-0, desta vez a valer. Taremi também marcou, mas o lance foi anulado por fora de jogo de 24 cm. Paulinho, já nos descontos, marcou o 3-0, numa jogada invalidada, por falta do Sporting. Os minutos finais terminaram com o Sporting a dominar o jogo e a segurar a vantagem. Com este triunfo, o Sporting recupera a liderança isolada, tem 34 pontos, seguido do Benfica com 33 e FC Porto, em terceiro, com 31 pontos.