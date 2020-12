Sporting vence Mafra na Taça da Liga e avança para a "final four"

O treinador do Mafra diz que sentiu que o jogo podia ter chegado às grandes penalidades. O técnico do Sporting ficou satisfeito com a exibição dos jogadores que têm tido menos minutos e acredita que os "leões" têm condições para vencer a Taça da Liga.