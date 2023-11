Sporting vence Raków e isola-se no segundo lugar

O Sporting está isolado no segundo lugar do Grupo D da Liga Europa. Esta noite, em Alvalade, dois penáltis valeram uma vitória importantes para as contas finais do Grupo. Em jogo da quarta jornada e com os polacos em desvantagem numérica desde os 12 minutos, por expulsão de Racovitan, os 'leões' venceram com um 'bis' de Pedro Gonçalves, aos 14 e 52, ambos de penálti, com Rundic (71) a reduzir. O Sporting passa a ter sete pontos, a três da líder Atalanta, que já assegurou a presença na fase a eliminar, e com mais três do que o Sturm Graz, com o Raków com apenas um ponto.