Depois da goleada sofrida com o Benfica, na Supertaça (5-), e do empate com o Marítimo, no arranque do campeonato (1-1), o Sporting conseguiu o seu primeiro triunfo da época. Aos 16 minutos, Wendel marcou o primeiro golo do Sporting. Mesmo no final da primeira parte, aos 44 minutos, foi a vez de Bruno Fernandes marcar o segundo golo dos leões. O momento do SC Braga chegou na segunda parte do jogo, com Wilson Eduardo a marcar o primeiro golo da equipa de Sá Pinto aos 73 minutos. A equipa de Marcel Keizer rumou, assim, à sua primeira vitória, ascendendo ao terceiro lugar da tabela classificativa, em igualdade com o Boavista e a dois pontos de Benfica e Famalicão. O Sporting de Braga recuou para o oitavo lugar.