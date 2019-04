O Sporting recebe o Vitória de Guimarães com a possibilidade de voltar a destacar-se na terceira posição e colocar mais pressão sobre o Sporting de Braga, que luta pelo lugar com os 'leões' e recebe no domingo o Benfica. Apesar de envolvidos na luta pelo terceiro lugar, os 'verde e brancos' podem ainda aproximar-se um pouco do FC Porto, que na sexta-feira empatou 2-2 em casa do Rio Ave.