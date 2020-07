O Sporting recebe esta terça-feira o Vitória de Setúbal em partida a contar para a 33.ª jornada da Liga Portuguesa. Um jogo importante, em que a equipa de Rúben Amorim pode arrumar definitivamente a luta pelo terceiro lugar se vencer o Vitória de Setúbal que necessita de pontos para fugir à despromoção. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP com relato em direto na Antena 1.