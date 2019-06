Sporting volta às Assembleias Gerais conturbadas

O orçamento desportivo foi votado, mas a contagem dos votos teve que ser interrompida, para pôr cobro a um incidente na bancada.



No final, o orçamento desportivo acabou por ser aprovado com 69% de votos favoráveis.



Os sócios do Sporting voltam a reunir-se no dia 6 para decidir sobre a expulsão de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho.