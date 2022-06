Sporting voltou ao trabalho

Os jogadores fizeram os habituais exames médicos.



O defesa central holandês, Jeremiah St. Juste centrou as atenções no primeiro dia.



Ainda fora do lote de jogadores à disposição de Rúben Amorim está o japonês Morita, que já trabalha na Academia, mas está lesionado.



O defesa esquerdo Rúben Vinagre vai ser emprestado e não participou no arranque dos trabalhos.



O Sporting vai estagiar em Lagos e tem como primeiro desafio o jogo frente à Roma de José Mourinho, já no próximo dia 19 de julho no Estádio do Algarve.