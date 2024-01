Sporting x Estoril Praia. Morita, Diomande e Geny Catamo estão nas seleções

Rúben Amorim tem vários ausentes. Morita foi convocado para a Taça Asiática, Diomande e Geny Catamo vão jogar a Can.



Mas os problemas do treinador do Sporting não ficam por aqui: Coates , Saint Juste e Fresneda estão lesionados.



Frente ao Estoril, Gonçalo Inácio e Hjulmand regressam ao onze depois de terem cumprido castigo em Portimão.



Pedro Gonçalves que saiu mais cedo frente ao Portimonense deve estar apto para o encontro de sexta feira que começa às 17 e 45.