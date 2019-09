O Vitória de Guimarães estreia-se esta quinta-feira na fase de grupos da Liga Europa. A equipa de Ivo Vieira passou por várias eliminatórias até chegar a esta fase da prova e o primeiro teste será frente ao Standard de Liége, da Bélgica, treinado por Michel Preud'Homme que teve uma passagem pelo futebol português. A partida tem início às 17h55. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato da Antena 1.