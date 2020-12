Sucedem-se as felicitações a jogadores que abandonaram jogo por insultos racistas

Na última noite, o Paris Saint Germain e o Istambul Bashaksehir marcaram a história do futebol mundial com um gesto coletivo contra o racismo. As duas equipas abandonaram o jogo da Liga dos Campeões depois de alegarem que o quarto árbitro chamou negro ao treinador adjunto dos turcos. As felicitações ao gesto têm sido uma constante, até vindas do presidente turco.