Portugal entra esta terça-feira em campo para defrontar a Croácia em jogo a contar para a Liga das Nações. A equipa treinada por Fernando Santos vai disputar a segunda jornada do grupo C depois da goleada de 4-1 frente à Croácia. Em Estocolmo, a seleção procura mais três e pode ter a presença de Cristiano Ronaldo no onze inicial. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site, ver a partida em direto na RTP e ouvir o relato na Antena 1.