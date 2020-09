Supremo confirma multa ao Benfica por 'tweets' sobre arbitragem

O Supremo deu assim provimento ao recurso apresentado pela Federação Portuguesa de Futebol e anulou o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, confirmando a decisão tomada pelo Tribunal Arbitral do Desporto.



Em causa estão comentários acerca da arbitragem de Manuel Oliveira no jogo Vitória de Setúbal - Porto, na época 2018/2019, que os portistas venceram por 2-0.