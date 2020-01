Taça da Liga. Braga quer vencer Sporting

O Braga quer vencer o Sporting para poder, desta vez, discutir em "casa" a final da Taça da Liga. A equipa minhota está com moral em alta depois das três vitórias consecutivas com Rúben Amorim ao comando, a última das quais no Estádio do Dragão, onde não vencia há 15 anos.